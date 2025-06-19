Путин и Си Цзиньпин обсудили обострение на Ближнем Востоке

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке, заявил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, состоявшийся разговор носил дружеский и конструктивный характер.

"Оба лидера с учетом вот этой осложнившейся ситуации (на Ближнем Востоке. – Прим. ред.) условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией и возможными соображениями", – передает слова Ушакова ТАСС.

Он добавил, что Москва и Пекин придерживаются идентичных подходов, решительно осуждая действия Израиля, которые нарушают устав ООН.

Кроме того, в ходе беседы Путин и Си Цзиньпин отметили удовлетворение уровнем отношений России и КНР. 2 сентября лидеры РФ и Китая проведут полномасштабные двухсторонние переговоры в КНР, добавил Ушаков.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и с президентом США Дональдом Трампом. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а также выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. В свою очередь, американский лидер оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, однако признал эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана.