Трамп заявил, что не хочет втягиваться в военный конфликт с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в военный конфликт с Ираном, однако республика не должна обладать ядерным оружием. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я не хочу втягиваться в конфликт. Я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Трамп считает, что власти Ирана были в нескольких неделях от обладания ядерным оружием. Его, уверен глава Белого дома, страна обязательно бы применила, если бы закончила разработку.

Президент США добавил, что пока еще не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. Вместе с тем он подчеркнул, что дверь для переговоров до сих пор не закрыта, хотя заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас сложнее, чем было раньше.

Трамп отметил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Ираном. Он также заявил, что не исключает смены власти в Исламской Республике, так как, по его мнению, может случиться все что угодно.

Ранее Трамп обратился к Ирану с последним ультиматумом. Американский президент не исключил, что силы США могут нанести удар по ядерным объектам республики. Речь в том числе идет о центрах, связанных с обогащением урана.

По мнению Трампа, в условиях нынешней эскалации на Ближнем Востоке может произойти "много плохого". Он подчеркнул, что там еще "ничто не закончено" и ситуация может принять "много поворотов".

Конфликт обострился 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. Последний в ответ тоже нанес удары.