Гросси: МАГАТЭ не видело доказательств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели доказательств того, что Тегеран ведет программу по созданию ядерного оружия, заявил глава организации Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg.

"Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели", – подчеркнул руководитель МАГАТЭ.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация вызывает у МАГАТЭ обеспокоенность. По его словам, ни одно государство в мире не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90%. Именно такой уровень необходим для создания ядерного оружия, уточнил Гросси.

Глава агентства отметил, что в ходе разговоров с иранскими представителями последние всегда подчеркивали, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом.

"Но в то же время я говорил им, что многие высокопоставленные лица заявляли, что у Ирана есть все части пазла, если можно так выразиться. Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо", – заключил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что небольшое радиоактивное загрязнение было зафиксировано внутри защитного периметра на атомном объекте в иранском Натанзе. По его словам, данный объект получил больше всего урона. Однако непосредственной угрозы для населения нет, уточнил Гросси.

До этого МАГАТЭ выявило следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Натанзе. Их заметили в результате анализа спутниковых снимков высокого разрешения. При этом изменений на других объектах в Исфахане и Фордо МАГАТЭ не зафиксировало.

