Верховный лидер Ирана Хаменеи ответил на призыв Трампа немедленно сдаться

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на призыв американского президента Дональда Трампа немедленно сдаться заявил, что иранский народ никогда не сдается.

"Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается", – приводит его слова ТАСС.

Хаменеи подчеркнул, что Иран крепко стоит перед лицом навязанной войны. При этом, по его словам, республика не намерена поддаваться политике навязывания. Также иранский лидер отметил, что США понесут "невосполнимый урон" в случае любого военного вмешательства.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после совещания в ситуационной комнате Белого дома решил отказаться от возможности встречи американских чиновников с представителями Ирана для того, чтобы заключить сделку.

Более того, он потребовал безоговорочной капитуляции от иранских властей. По словам Трампа, планов устранения Хаменеи в настоящее время нет. При этом президент США назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется политик.

В свою очередь, иранские войска готовятся нанести удары по военным базам США на Ближнем Востоке, если те присоединятся к боевым действиям.

Ситуация в регионе обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории. По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте.