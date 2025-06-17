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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана.

"Мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет. При этом Трамп назвал его "легкой мишенью" и отметил, что американской стороне известно, где именно прячется верховный лидер.

Кроме того, по словам Трампа, сейчас США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана.

"У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", – отметил он.

Ранее сообщалось, что президент США поручил своей команде как можно быстрее организовать встречу с представителями Ирана, чтобы выяснить, насколько серьезно они настроены на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем. Также СМИ предположили, что он может передать Израилю противобункерные снаряды. Они способны уничтожить подземное предприятие Ирана в Фордо, на котором обогащают уран.

Вместе с тем журналисты отметили, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном. Однако он может направить на переговоры вице-президента США Джея Ди Вэнса и спецпосланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по иранским военным и ядерным объектам. В ответ на это Тегеран также нанес удары по израильской территории, атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов.