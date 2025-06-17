Песков заявил, что конфликт Израиля и Ирана идет по пути галопирующей эскалации

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Конфликт Израиля и Ирана развивается по пути галопирующей эскалации, уровень непредсказуемости абсолютный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация тревожная. Конечно же, мы видели и слышали эти заявления (слова президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху касаемо Ирана. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия призывает стороны к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии перейти на политико-дипломатический трек урегулирования.

По его словам, на данный момент в РФ видят нежелание Израиля выходить на мирный путь и обращаться за посредничеством в этом вопросе. Песков отметил, что Владимир Путин уже говорил, что при необходимости страна будет готова оказать посреднические услуги.

Вместе с тем посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана.

"Все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Выходит в основном, и доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном", – пояснил Песков.

Он также добавил, что РФ признательна Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из Ирана и за создание максимально благоприятных условий для этого.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко подтвердил, что страна готова стать посредником между Ираном и Израилем.

"Мы будем готовы предоставить всевозможные наши посреднические услуги, если таков будет запрос сторон. И та, и другая сторона об этом знают", – цитирует ТАСС дипломата.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории еврейского государства.

Позже Нетаньяху заявил, что Израиль не исключает сценария, при котором предпримет попытку убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Премьер Израиля также опроверг сообщения о том, что Иран готов прекратить боевые действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

Из-за конфликта Трамп призвал к немедленной эвакуации всех, кто находится в столице Ирана Тегеране. По его словам, Иран должен был подписать предложенное "соглашение".