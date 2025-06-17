Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

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Американский президент Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации всех, кто находится в столице Ирана Тегеране. Об этом лидер США написал в соцсети Truth Social.

"Иран должен был подписать "соглашение", которое я им предложил подписать. Какая жалость, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" – говорится в сообщении Трампа.

Израиль атаковал военные объекты Ирана 13 июня. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы.

В ответ Иран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – 1,8 тысячи.