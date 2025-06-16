МИД Ирана назвал преступлением атаку на здание гостелевидения

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Атака на здание гостелерадио Ирана – Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) является преступлением. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"СБ ООН должен выполнить свои обязательства для прекращения агрессии <...> израильского режима против народа Ирана", – написал Багаи в соцсети Х.

В армии Израиля в свою очередь заявили о нанесении точечного удара по центру связи, который использовали в военных целях Вооруженные силы Ирана, передает ТАСС. При этом сообщение сопровождалось кадром аэрофотосъемки с изображением здания, выглядящего как штаб-квартира IRIB.

Также израильские военные зафиксировали новый залп ракет со стороны Ирана, идет работа по их перехвату. В ряде районов страны объявлена воздушная тревога.

Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании 16 июня. Момент атаки попал в прямой эфир. После удара вещание ненадолго остановилось. Кроме того, департамент по связям с общественностью IRIB предупредил о возможных перебоях в работе.

Также сообщалось, что предупреждение властей о готовящемся ударе Израиля получил глава офиса видеоагентства Ruptly в Тегеране.

Атаки произошли в условиях эскалации конфликта между Израилем и Ираном, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. Тегеран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – по меньшей мере 1,8 тысячи.