Израиль атаковал штаб-квартиру иранского государственного телевидения

Фото: x.com/Iaslamic Republic of Iran

Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Об этом говорится в заявлении государственной компании.

Момент атаки попал в прямой эфир, вещание после удара ненадолго остановилось. Департамент по связям с общественностью IRIB предупредил о возможных перебоях в работе.

Также сообщалось, что предупреждение властей о готовящемся ударе Израиля получил глава офиса видеоагентства Ruptly в Тегеране. Предполагалось, что целью атаки мог стать жилой массив, где находится бюро.

"Глава Ruptly в Тегеране вышел на связь и сообщил, что все сотрудники покинули опасный район. По данным видеоагентства, теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью", – говорится в сообщении телеграм-канала RT.

Между тем израильские военные продолжают наносить удары по Тегерану, заявили представители Армии обороны Израиля в соцсети X. При этом они подчеркнули, что атака направлена против "военных целей", расположенных в иранской столице.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Тегеран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – по меньшей мере 1,8 тысячи.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации.