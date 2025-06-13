13 июня, 22:22Происшествия
Иран проводит операцию "Правдивое обещание-3" в ответ на атаки Израиля
Фото: AP Photo/Leo Correa
Вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3" в ответ на израильские атаки по территории республики. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), передает агентство Fars.
По их данным, были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля. Агентство IRNA сообщило, что сотни баллистических были направлены в сторону израильской территории. Некоторые из них попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Также поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве.
После этого военные Ирана запустили вторую волну ракет по территории Израиля. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, около 5-7 ракет упали на территории Израиля. Затем Иран начал третью волну ракетных атак.
Информация об ответной атаке появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам, в котором он пообещал применить силу против Израиля. Он заявил, что именно израильская сторона начала войну и совершила тем самым большую ошибку.
"Мы не позволим, чтобы они остались живы после того злодейства, что они совершили против Ирана", – добавил Хаменеи, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.
Израиль начал операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.
Днем Израиль нанес очередной удар по иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также по городу Керманшах и району аэропорта Тебриза. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на израильские атаки.
Вечером Израиль вновь атаковал иранский ядерный центр Фордо. Кроме того, мощные взрывы фиксировались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр. От данных атак в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.
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