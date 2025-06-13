13 июня, 21:50Политика
Трамп заявил, что представители Ирана просят его заключить ядерную сделку
Фото: 123RF/palinchak
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в эфире телеканала NBC News, что власти Ирана звонят ему и просят заключить сделку по ядерной программе Тегерана.
Однако, как он заявляет, Иран упустил эту возможность. Глава Белого дома предположил, что у них может появиться еще один шанс. Когда Трампа попросили рассказать, кто ему звонил для заключения сделки, он сообщил, что это были те же люди от иранской стороны, с которыми они уже ранее работали. По его словам, "многие из них мертвы".
Кроме того, президент США поддержал действия Израиля, отметив, что они обладают самой лучшей техникой в мире, которую им поставили Штаты. В беседе с порталом Axios Трамп выразил мнение, что израильские атаки помогут подтолкнуть Иран к более "серьезным переговорам" по ядерной программе.
Он также сообщил в интервью газете New York Post (NYP), что всегда знал, когда Израиль атакует Иран. При этом американский лидер не переживает из-за возможного начала региональной войны, так как США надеются на проведение нового раунда переговоров по ядерной программе Тегерана 15 июня.
Однако в интервью агентству Reuters Трамп не смог выразить уверенность, что переговоры состоятся. Он также не знает, осталась ли у Ирана рабочая ядерная программа после ударов Израиля. Несмотря на это, президент США считает, что израильские атаки позволят помешать Ирану сохранить ядерное оружие.
Израиль атаковал завод по обогащению урана в Натанзе, а также военные объекты в Иране в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид, глава КСИР Хосейн Салами и физики-ядерщики.
Днем Израиль нанес очередной удар по иным иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также по городу Керманшах и району аэропорта Тебриза. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные атаки.
Вечером Вооруженные силы Израиля вновь атаковали иранский ядерный центр Фордо. Кроме того, мощные взрывы фиксировались в городе Исфахан в центре Ирана, где находится несколько военных объектов, а также в городах Карадж и Мохаммадшахр.
От атак Израиля в иранской провинции Восточный Азербайджан погибло 19 человек, еще 35 граждан пострадали. Кроме того, от ударов по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали.
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