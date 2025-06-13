СБ ООН проведет внеочередное заседание в связи с ударом Израиля по Ирану

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Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести внеочередное экстренное заседание из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

В рамках заседания, которое начнется в 22:00 по московскому времени, будет заслушан доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о состоянии ядерных объектов в Иране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. В результате были атакованы иранские военные и ядерные объекты.

От израильских ударов погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Спустя время Израиль нанес удар по иным иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз. Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные атаки.

Через некоторое время новые взрывы прогремели в городе Керманшах на западе Ирана и в районе воздушной гавани Тебриза. По последним данным, не менее 8 человек погибли в результате израильских атак по городу Тебриз. Еще 12 человек пострадали.

