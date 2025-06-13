13 июня, 16:27Политика
Нетаньяху планирует провести разговор с Путиным
Фото: 123RF/palinchak
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным, премьер-министром Британии Киром Стармером и американским лидером Дональдом Трампом конфликт с Ираном. Об этом сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.
При этом, как он уточнил, Нетаньяху уже провел разговор с некоторыми мировыми лидерами, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Индии Нарендру Моди и французского лидера Эммануэля Макрона. Многие из них, по словам Гендельмана, выразили понимание израильской стороне.
Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами. При этом целью удара были физики-ядерщики и завод по обогащению урана в Натанзе.
Во второй раз Израиль атаковал иранские ядерные объекты и окрестности городов Тебриз и Шираз.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки, указав, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Конфликт Ирана и Израиля повлиял на туризм и авиасообщение в регионе