NourNews: 78 жителей Тегерана погибли после атаки Израиля

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По меньшей мере 78 жителей Тегерана погибли, еще 329 получили ранения в результате израильской атаки на иранскую столицу. Об этом сообщило агентство NourNews.

Данные сведения не являются официальной информацией, уточнило СМИ.

Израиль атаковал атомные объекты Ирана, так как счел опасным прогресс Тегерана на пути к созданию ядерного оружия, рассказала ТАСС посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин.

"Израиль не позволит сформироваться экзистенциальной угрозе своей безопасности со стороны режима, который открыто заявляет о намерении ее реализовать. И сегодня ночью (13 июня 2025 года. – Прим. ред.) в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы", – пояснила дипломат.

Израиль дважды за сутки нанес удары по Ирану. Целью атаки стали ядерные объекты и иранские физики-ядерщики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки и уточнил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

При этом журналисты утверждали, что исламская республика может в ближайшее время нанести удар беспилотниками по еврейскому государству.