МИД РФ решительно осудил силовую акцию Израиля против Ирана

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МИД России выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудил силовую акцию Израиля в нарушение Устава ООН и норм международного права в ночь на 13 июня. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства, опубликованного на сайте.

Министерство назвало категорически неприемлемым неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры. Международное сообщество "не может позволить себе равнодушно относиться в подобного рода злодеяниям", которые разрушают мир и наносят ущерб безопасности.

Дипведомство указало, что особый цинизм происходящему придает тот факт, что атаки Израиля были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. В результате оказались подорваны усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома.

Российский МИД напомнил, что неоднократно предупреждал о пагубности военных авантюр, которые создают угрозы стабильности и безопасности в регионе. Министерство внимательно следит за действиями МАГАТЭ, сотрудники которого наряду с гражданами Ирана оказались под израильским огнем.

Урегулирование вокруг иранское ядерной программы может быть достигнуто исключительно мирным путем, уточнили в МИД и призвали стороны к сдержанности для недопущения дальнейшей эскалации.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Целью ракетных ударов стали иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, также сообщалось о гибели иранских ученых. При этом завод по обогащению топлива в Фордо, АЭС в Бушере и ядерный объект в Исфахане не пострадали.