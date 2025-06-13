"Аэрофлот" изменил расписание рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана

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Авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание ряда рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном. Рейсы в/из Дубая, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана.

"Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1–2 часа", – говорится в публикации.

Помимо этого, отменен рейс SU520/521 Москва – Дубай – Москва за 13 июня. Пассажирам перебронируют билеты на рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777.

Корректировки в расписании рейсов по данным направлениям будут действовать, пока не восстановится полная безопасность полетов гражданских воздушных судов, уточнили в "Аэрофлоте".

Воздушное пространство Ирана было закрыто в связи с ударами Израиля в ночь на 13 июня. Целью ударов, как уточнил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, стали иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами и других военнослужащих. Также СМИ писали, что погибли иранские ученые.