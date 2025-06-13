Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди целей удара по Ирану были физики-ядерщики

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Ведущие физики-ядерщики Ирана и объект по обогащению урана в Натанзе были среди целей ударов ВВС Израиля по Ирану. Об этом заявил в экстренном обращении к жителям страны премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что вооруженные силы страны нанесли удар "в сердце" иранской программы ядерного обогащения и его ядерной оружейной программы. Был атакован главный объект Ирана по обогащению в Натанзе и ведущие физики-ядерщики, работавшие над иранской бомбой.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал его "превентивным".

Позже также пресс-служба Минобороны Израиля сообщила, что это был первый этап нанесения ударов по Ирану. Следующие шаги Израиль будет принимать по мере необходимости.