Израиль заявил о завершении первой фазы нанесения ударов по Ирану

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Удар Израиля по Ирану ночью 13 июня стал первым этапом "упреждающего наступления". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

По информации ведомства, десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана. При там подчеркивают, что следующие шаги Израиль будет принимать по мере необходимости.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. В этот же момент государственный телеканал Ирана IRIB передал, что звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны (ПВО) слышны в столице Тегеране.

Несколько позже министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с официальным заявлением и подтвердил, что его страна нанесла "превентивный удар" по Ирану. Также он предупредил жителей Израиля о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны.