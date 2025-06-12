NYT: Иран составил план ответного удара в случае атаки со стороны Израиля

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Иран создал план ответного удара по Израилю в случае атаки со стороны Тель-Авива, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В сообщении журналистов говорится, что чиновники и военные Тегерана якобы встретились для обсуждения своего ответа на потенциальный удар Израиля. В частности план ответа может включать контрудар с использованием сотен баллистических ракет.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль готов начать военную операцию против Ирана. В США ожидали, что в ответ Тегеран может ударить по американским объектам в Ираке.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков до этого отмечал, что Москва старается найти решение конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, решения вполне можно достигнуть в ходе переговоров, учитывая международное право, баланс интересов и принцип равной и неделимой безопасности. Также представитель МИД предупредил о неприемлемости ударов по ядерным объектам Ирана.

