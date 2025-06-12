CBS: США получили информацию о готовности Израиля провести военную операцию против Ирана

12 июня, 04:58Политика
Фото: 123RF/bumbledee
Должностные лица США получили данные, согласно которым Израиль готов к проведению военной операции против Ирана. Об этом сообщает американский телеканал CBS.
Американских чиновников уведомили о том, что Иерусалим готов начать военную операцию против исламской республики. Отмечается, что в ответ Иран может нанести удары по определенным американским объектам в соседнем Ираке.
При этом телеканал не называет свои источники. Официальные представители Израиля отказались комментировать в СМИ данную информацию.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран ждут тяжелые последствия, если хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат угрожать Тель-Авиву. По его словам, за нападения на Израиль несут ответственность иранские власти.
Также в СМИ появлялась информация о том, что Израиль планировал нанести удар по Ирану в мае 2025 года. Израильская сторона предполагала, что таким образом удастся замедлить разработку ядерного оружия иранским правительством минимум на год.