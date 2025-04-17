New York Times: США не поддержали план Израиля нанести ракетный удар по Ирану

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Израиль собирался в мае 2025 года нанести ракетный удар по ядерным объектам Ирана, но отказался от этого, так как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поддержал эту инициативу, сообщает The New York Times.

По данным издания, Израиль был уверен, что США примут активное участие в подготовке атаки и обеспечат союзному государству защиту от возможного ответного удара Ирана. За счет таких действий Израиль планировал минимум на год замедлить разработку ядерного оружия иранским правительством.

Однако Трамп принял решение о дипломатическом урегулировании конфликтной ситуации и в начале апреля сообщил представителям Израиля, что США не станут поддерживать проведение любой военной операции против Ирана.

Ранее, 12 апреля, Вашингтон и Тегеран провели в Омане непрямые переговоры. Стороны обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики.