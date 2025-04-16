Песков: вопрос о гарантах соглашения США и Ирана зависит от переговоров

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, смогут ли РФ и Китай стать гарантами соглашения между США и Ираном, будет зависеть от переговоров Вашингтона и Тегерана.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на заявление члена парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Абольфазла Зохреванда, который предположил в беседе с РИА Новости, что Россия и Китай смогут стать гарантами сделки между США и Ираном о несоздании последним государством атомной бомбы.

Политик объяснил, что именно эти страны являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совбеза ООН.

Песков добавил, что российская сторона готова повлиять на урегулирование ситуации, связанной с иранской ядерной программой, с помощью политико-дипломатических средств.

"Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть", – уточнил он.

Представитель Кремля также выразил надежду, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится.

Непрямые переговоры Ирана и США прошли в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны обменялись мнениями по поводу ядерной программы и снятия американских санкций с республики.

В МИД Ирана охарактеризовали прошедшие переговоры как конструктивные. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который был на переговорах, назвал встречу позитивной и конструктивной.

Второй раунд переговоров на дипломатическом уровне запланирован 19 апреля в Омане. По словам главы МИД страны Бадра аль-Бусаиди, стороны обсудят на этой встрече границы возможного соглашения со Штатами. Между тем Трамп пообещал принять решение по Ирану очень скоро.

