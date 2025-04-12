Axios: Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения сделки с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп готов пойти на уступки ради того, чтобы достичь результата в ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты предполагают, что прямая встреча между спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи может пройти вечером 12 апреля или 13 апреля, если непрямые переговоры в оманской столице Маскате завершатся положительно.

При этом, по мнению члена парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эсмаила Коусари, республика не отступит от своих позиций на переговорах в Омане, если речь зайдет о ядерной сделке.

Коусари также сообщил в беседе с РИА Новости, что Иран не планирует развязывать войну. Однако он предупредил, что республика может дать жесткий ответ на любую агрессию в отношении их страны со стороны США или Израиля.

Непрямые переговоры США и Ирана проходят Маскате 12 апреля. По данным СМИ, делегации обсуждают ослабление американских санкций в отношении республики в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана.

Кроме того, как сообщают журналисты, переговоры представителей Ирана и Соединенных Штатов направлены на уменьшение напряженности в ближневосточном регионе, а также на обмен заключенными.

