Песков заявил, что Иран принимает защитные меры в ответ на жесткую риторику США

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Власти Ирана принимают необходимые защитные меры в ответ на жесткую риторику США, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это ведет к росту напряженности", – указал он.

По словам Пескова, обострение обстановки беспокоит Россию. В это же время Москва считает главным сконцентрироваться на новостях, которые говорят о возможности контактов Вашингтона и Тегерана.

"Это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", – указал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что 12 апреля состоятся переговоры между США и Ираном. Он добавлял, что Тегеран будет в опасности, если стороны не смогут договориться.

По данным СМИ, встреча пройдет в Омане, а основными переговорщиками станут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Положение дел на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы не только не стабилизируется, но и становится хуже из-за "неконструктивной позиции" Запада, указывали ранее в российском МИД.

