Трамп сообщил о прямых переговорах с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о проведении прямых переговоров с Ираном. В субботу, 12 апреля, между делегациями состоится встреча "почти на высшем уровне", добавил Трамп во время пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

"У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Президент США не сказал однозначно, что является предметом переговоров, однако, предположительно, стороны обсуждают ядерную программу Тегерана. Трамп выразил надежду, что переговоры пройдут удачно, подчеркнув, что это в интересах Ирана.

"Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся", – добавил Трамп.

В парламенте Ирана ранее призвали создать ядерное оружие для равноправного диалога с западными странами. По мнению местных депутатов, "мировая надменность" не оставила другого пути.

В Иране также предупредили, что пересмотрят свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против страны будут реализованы угрозы.