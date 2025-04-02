Daily Express: США думают над уничтожением Ирана в кратчайшие сроки

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Иран может "прекратить свое существование к сентябрю", если не выполнит требования США и не откажется от создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа сообщает газета The Daily Express.

"Есть четкое понимание намерений. Время Ирана подходит к концу. Если там не ответят на великодушное предложение президента Трампа в обмен на проведение полного аудита иранских ядерных возможностей и их полного демонтажа, то к сентябрю Ирана больше не будет", – заявил собеседник газеты.

Источник в израильском правительстве также рассказал изданию, что Израиль и США совместно нанесут удары по ядерным объектам исламской республики, если Тегеран не возобновит переговоры по ядерной сделке.

Ранее Трамп угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками, если страна откажется от соглашения по ядерной программе. Кроме того, глава Штатов направлял верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

При этом верховный лидер заявил, что не может вести с США переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. По его словам, речь идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.