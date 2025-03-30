Трамп пригрозил Ирану бомбардировками за отказ от сделки по ядерной программе

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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданными" бомбардировками, если их страна откажется от соглашения по ядерной программе. Его слова передает NBC News.

При этом он уточнил, что сейчас между сторонами "проходят контакты".

В феврале этого года Трамп подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран. При этом он выразил надежду, что Штатам "не придется очень часто им пользоваться". Указ, по его словам, нацелен на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

Но верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи сообщал, что не может вести с американской стороной никаких переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. Речь, по его словам, идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.

