Трамп подписал указ о "максимальном давлении" на Иран

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает РИА Новости.

Во время церемонии подписания документа Трамп выразил надежду, что Вашингтону "не придется очень часто им пользоваться". Отмечается, что указ направлен, в частности, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Документ, в том числе, предусматривает активизацию усилий США по сокращению экспорта иранской нефти. Трамп утверждает, что Вашингтон имеет право блокировать поставки нефти из Ирана другим странам.

При этом американский лидер выразил намерение установить контакт с руководством в Тегеране.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что США стремятся к однополярности и контролю над всем миром, однако Россию и Иран это не устраивает. Он отметил необходимость принимать во внимание приход к власти Трампа и учитывать проводимую Вашингтоном политику в регионе.

Владимир Путин и Пезешкиан 17 января подписали договор всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В документе, объяснил российский президент, намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.