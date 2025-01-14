Песков заявил, что РФ придает большое значение договору о партнерстве с Ираном

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Россия придает большое значение грядущему подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предполагается, что соглашение будет утверждено после встречи Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана. Она пройдет в Кремле 17 января. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, забегать вперед с определением даты не стоит.

"Для нас это очень важное событие <...> Также лидеры выступят с заявлениями для СМИ", – подчеркнул Песков.

Еще в сентябре прошлого года Путин одобрил проект договора, а 4 октября посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Позже президенты РФ и Ирана договорились подписать соглашение не в рамках саммита БРИКС, а при отдельном визите Пезешкиана в РФ. Таким образом стороны планируют подчеркнуть историческую важность этого соглашения.