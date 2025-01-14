США и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Встреча политиков пройдет в Вашингтоне 14 января, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

Встреча Мирзояна и Блинкена будет транслироваться на всех ресурсах ведомства.

Ранее правительство Армении также одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями. Планируется, что его обсудят в парламенте в конце января.

Кроме того, по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армения ждет отмашки из США для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).