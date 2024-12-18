Алиев заявил, что Армения ждет отмашки из США для выхода из ОДКБ

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Армения ждет отмашки из США для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

По словам азербайджанского лидера, "Армения понятно куда идет" и фактически уже вышла из ОДКБ. Он считает, что Ереван окончательно выйдет из организации, как только получит отмашку из Госдепа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил заморозку в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. Однако в Кремле с такой позицией не согласились и уточнили, что ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов.

Кроме того, глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван разочарован отношением ОДКБ к стране. С его слов, республика так и не получила реальной поддержки.