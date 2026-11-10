Манул Борис из красноярского зоопарка побил собственный рекорд по зажировке к зиме

Фото: MAX/"Парк "Роев ручей"

Манул Борис из красноярского зоопарка "Роев ручей" побил собственный рекорд по зажировке к зиме. Сейчас он весит 6,5 килограмма. Об этом РИА Новости рассказал представитель парка Олег Чипура.

В 2025 году кот подошел к зиме с весом почти 6,4 килограмма. Нынешняя зажировка началась в сентябре, специалисты контролируют процесс.

По словам представителя парка, последнее взвешивание манула на прошлой неделе показало 6,5 килограмма. Новое взвешивание пройдет в четверг, 12 ноября.

"Стартовал он с веса в 4 килограмма 50 граммов", – уточнил Чипура.

Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В августе 2025 года он переехал в красноярский парк "Роев ручей".

Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку в конце сентября. Его рацион составлял около 250–300 граммов корма в день. Позже вес животного достиг около 6 килограммов. Пиковый вес составляет до 7 килограммов. Летом Тимофей весил около 3,7 килограмма, то есть прибавил больше 2 килограммов.