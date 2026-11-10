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10 ноября, 15:57

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в столице. Об этом он написал в мессенджере МАХ.

Глава города назвал полицейских людьми мужества и чести, которые стоят на страже закона и справедливости. По его словам, благодаря их работе миллионы москвичей могут спокойно жить, а город – развиваться.

Собянин подчеркнул, что служба в органах внутренних дел связана с большой ответственностью, сложностями и риском, однако приносит заметные результаты. В частности, в Москве снижается уровень преступности, что мэр назвал общим успехом и личным достижением каждого сотрудника.

Он поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение служебного долга, стойкость и преданность делу, а также пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и новых успехов в служении Отечеству.

На торжественном мероприятии ко Дню сотрудника органов внутренних дел Собянин вручил представителям столичной полиции почетные грамоты правительства Москвы и объявил им благодарность. Кроме того, мэр передал сотрудникам 10 служебных автомобилей "Москвич 3е".

Градоначальник отметил, что за последние годы в десятки раз сократилось число разбоев, краж и угонов автомобилей, а также уменьшилось количество убийств и преступлений в общественных местах. Он назвал Москву одним из самых безопасных городов мира и заявил, что город продолжит поддерживать полицию, в том числе обновлять ее инфраструктуру и материально-техническую базу.

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