"Московский патруль": в МВД вручили награды отличившимся сотрудникам

Руководитель столичного полицейского главка Олег Баранов накануне Дня сотрудника органов внутренних дел вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам, которые показали высокие результаты во время службы.

На торжественную церемонию были приглашены действующие полицейские, за плечами которых ежедневный труд и работа по обеспечению безопасности. Баранов поблагодарил коллег за службу.

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