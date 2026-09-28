Уведомления о новых кредитах начнут поступать через "Госуслуги"

О новых кредитах будут оповещать через "Госуслуги" с октября 2027 года. Если кто-то без ведома заемщика подпишет кредитный договор, банк сообщит об этом в бюро кредитных историй.

Оно направит данные в личный кабинет заемщика. Если сумма кредита превысит 50 тысяч рублей, в уведомлении напомнят о периоде охлаждения.

Как ожидается, это поможет быстрее обнаруживать займы, оформленные мошенниками, или отказываться от обязательств, взятых под влиянием эмоций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.