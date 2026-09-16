Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 08:14

Экономика

В ГД опровергли автоматическую блокировку банковских карт единой системой учета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Единая система учета платежных карт, которая заработала в России с 1 сентября, не предусматривает автоматических блокировок и не требует от держателей карт каких-либо действий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Изменения в закон "О национальной платежной системе" предусматривают учет в единой системе всех карт, выпущенных российскими банками, независимо от используемой платежной системы. Мера направлена на борьбу с дропперством и должна помочь банкам и регулятору быстрее выявлять подозрительные операции.

Свищев объяснил, что в схемах с дропперами человека обманом убеждают перевести деньги на чужую карту. Ее владелец может как сознательно передать свои реквизиты за вознаграждение, так и сам оказаться жертвой мошенников. После этого средства быстро проходят через несколько счетов, что затрудняет отслеживание их движения.

По словам депутата, новая система позволит банкам видеть общее количество карт, оформленных на одного человека, и характер операций по ним. Большое число карт и необычно высокая активность могут стать поводом для дополнительного внимания со стороны финансового мониторинга.

"Если на одного человека открыто 30 карт и через них идут сотни переводов от разных людей, то это явно не обычный гражданин", – отметил Свищев.

Он добавил, что система должна помогать выявлять как дропперов, так и людей, чьи карты используют без их ведома.

Ранее в МВД РФ предупредили о схеме обмана родителей подростков. Злоумышленники отправляют тревожные уведомления, в которых говорится о якобы подозрительных операциях по счетам детей. В сообщении содержится ссылка на сайт, где предлагается "пройти проверку".

Читайте также


экономикатехнологии

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика