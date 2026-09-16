В ГД опровергли автоматическую блокировку банковских карт единой системой учета

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Единая система учета платежных карт, которая заработала в России с 1 сентября, не предусматривает автоматических блокировок и не требует от держателей карт каких-либо действий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Изменения в закон "О национальной платежной системе" предусматривают учет в единой системе всех карт, выпущенных российскими банками, независимо от используемой платежной системы. Мера направлена на борьбу с дропперством и должна помочь банкам и регулятору быстрее выявлять подозрительные операции.

Свищев объяснил, что в схемах с дропперами человека обманом убеждают перевести деньги на чужую карту. Ее владелец может как сознательно передать свои реквизиты за вознаграждение, так и сам оказаться жертвой мошенников. После этого средства быстро проходят через несколько счетов, что затрудняет отслеживание их движения.

По словам депутата, новая система позволит банкам видеть общее количество карт, оформленных на одного человека, и характер операций по ним. Большое число карт и необычно высокая активность могут стать поводом для дополнительного внимания со стороны финансового мониторинга.

"Если на одного человека открыто 30 карт и через них идут сотни переводов от разных людей, то это явно не обычный гражданин", – отметил Свищев.

Он добавил, что система должна помогать выявлять как дропперов, так и людей, чьи карты используют без их ведома.

Ранее в МВД РФ предупредили о схеме обмана родителей подростков. Злоумышленники отправляют тревожные уведомления, в которых говорится о якобы подозрительных операциях по счетам детей. В сообщении содержится ссылка на сайт, где предлагается "пройти проверку".