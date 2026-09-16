Военный суд утвердил пожизненные сроки осужденным за теракт на Керченском мосту

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Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор о пожизненном лишении свободы восьми осужденным за теракт на Керченском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания.

Судебный акт не был изменен в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Романа Соломко, Владимира Злоба, Артура Терчаняна и Дмитрия Тяжелых (все внесены в перечень экстремистов и террористов).

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Следствие сообщает, что взрывчатка находилась в грузовике. В результате погибли четыре человека и были разрушены два автомобильных пролета. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Южный окружной военный суд приговорил причастных к пожизненному сроку и взыскал с подсудимых более 7 миллиардов рублей по искам потерпевших в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Первые годы осужденные проведут в тюрьме. Прокурор в прениях сторон просил такого же наказания.

