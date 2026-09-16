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16 сентября, 09:36

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Минтранс РФ: ИИ не заменит сервисный персонал

В Минтрансе России рассказали, каких специалистов не заменит ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Минтрансе России рассказали, что работа, требующая непосредственного физического участия человека, в ближайшей перспективе сохранится за специалистами. Об этом сообщил в кулуарах Международного фестиваля молодежи первый заместитель Минтранса РФ Константин Пашков, передает РИА Новости.

"Скорее всего, искусственный интеллект не заменит сервисный персонал. Это те, кто работают на земле и должны конкретно руками что-то делать", – сказал Пашков.

Он подчеркнул, что речь в том числе о дорожных и путевых рабочих. При этом технологии уже позволяют автоматизировать часть операций в транспортной сфере – появились беспилотные трамваи, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты управляют дистанционно.

В дальнейшем ИИ, как считает Пашков, может перейти к выполнению значительной части таких задач самостоятельно. Он допустил полностью автономную укладку асфальта и доставку багажа от самолета до терминала в аэропорту. Пашков отметил, что карта профессий со временем изменится, однако делать стопроцентный прогноз он пока не готов.

Также Пашков подчеркнул, что сейчас ИИ используется прежде всего как вспомогательный инструмент, призванный облегчать работу специалистов, а не полностью заменять их.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение ИИ позволило в разы повысить качество медицинских исследований. По его словам, благодаря нейросетям каждый пациент получает результаты наивысшего экспертного уровня. Глава Минздрава назвал использование ИИ в этой сфере колоссальным прорывом.

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