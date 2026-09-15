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15 сентября, 16:59

Технологии

Мурашко заявил об улучшении качества медицинских исследований за счет ИИ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволило в разы улучшить качество медицинских исследований, в которых он применяется. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает ТАСС.

По его словам, благодаря нейросетям каждый пациент получает результаты исследований наивысшего экспертного уровня. Глава Минздрава назвал это колоссальным прорывом.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" запустили серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным ИИ. В настоящее время 11 таких аппаратов уже работают в медучреждениях разных городов России.

Сканеры становятся помощниками в том числе для акушеров-гинекологов, кардиологов и онкологов. Они позволяют видеть все этапы развития плода, выявлять патологии сердца и новообразования.

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