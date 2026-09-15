В Румынии предупредили о банкротстве компаний при закрытии НПЗ "Лукойла"

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Глава национальной конфедерации профсоюзов Румынии Cartel Alfa Богдан Хоссу заявил, что в стране могут обанкротиться 460 компаний, если власти срочно не перезапустят нефтеперерабатывающий завод Petrotel, принадлежащий "Лукойлу". Об этом он рассказал в интервью деловому порталу DCBusiness.

"Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются", – приводит портал слова Хоссу.

Профсоюзный лидер добавил, что массовое закрытие предприятий может затронуть около 8 тысяч сотрудников по всей стране, что создаст "социальную проблему" для государства. По его мнению, бездействие правительства также приведет к дефициту дизельного топлива на внутреннем рынке, что отразится на ценах на товары.

НПЗ в городе Плоешть закрылся на ремонтные работы в прошлом году. Позже предприятие попало под американские санкции и фактически прекратило работу. 1 сентября суд уезда Прахова допустил завод к процедуре банкротства. Долги предприятия превышают 400 миллионов евро.

Завод обеспечивает переработку 21% всей нефти в Румынии. На предприятии занято более 500 человек, а всего в стране на "Лукойл" работают 3,5 тысячи человек.

В октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина ввело санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения затронули и их дочерние компании, расположенные в России. Всего в списке американского министерства оказались 34 организации.