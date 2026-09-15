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15 сентября, 19:03

Политика

Президент Азербайджана назвал Европарламент логовом коррупционеров

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров. Об этом он заявил на встрече с генсекретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, а также членами и наблюдателями Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

"Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли", – цитирует его РИА Новости.

Президент также подчеркнул, что заявил об этом "со всей ответственностью".

Ранее Алиев сообщил, что Азербайджан может выйти из Совета Европы. По его словам, страна может вернуться к полноценному участию в работе организации лишь после восстановления прав азербайджанской делегации.

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