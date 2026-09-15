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15 сентября, 18:45

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"Mash на Мойке": актриса из "Улиц разбитых фонарей" Анна Дзыгало пропала в Петербурге

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" Анна Дзыгало пропала в Петербурге – СМИ

Фото: кадр из сериала "Дикарка"; режиссер – Владимир Койфман; производство – NRG Film, кинокомпания "Зебра"

Актриса Анна Дзыгало, известная по сериалу "Улицы разбитых фонарей", пропала в Петербурге. В течение последнего года она бродяжничала и сильно изменилась, сообщил "Mash на Мойке" в мессенджере MAX.

По словам родственников актрисы, ей требуется психологическое лечение, но она отказывается принимать помощь близких. Попытки родных вернуть ее домой не увенчались успехом – каждый раз Дзыгало убегала. В феврале она сама сообщила в соцсетях, что вынуждена ночевать в кафе.

Актриса снималась в сериалах "Тайны следствия" и "10 дней до конца войны", служила в БДТ и держала собственный камерный театр. По словам ее сотрудников, после 2025 года она перестала выплачивать гонорары. Сама Дзыгало жаловалась на отца, утверждая, что он выгонял ее из квартиры и обвинял в алкоголизме.

В последний раз актрису видели в конце августа. Она была в простых тапочках и светло-розовой футболке. У женщины остались две несовершеннолетние дочери и бывший супруг.

Ранее в Москве пропала 33-летняя модель Анжелика Тартанова. Спустя время ее нашли в реанимации одной из больниц столицы. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга.

СМИ писали, что за двое суток до пропажи девушка поругалась со своим партнером. Утверждалось, что знакомый избил ее.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал также начать расследование по факту покушения на убийство.

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