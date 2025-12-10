10 декабря, 11:11Происшествия
Уголовное дело возбуждено после избиения модели Тартановой в Москве
Фото: телеграм-канал "112"
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту избиения модели Анжелики Тартановой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
"Установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный нанес пострадавшей, проживающей на Университетском проспекте, телесные повреждения, после чего злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.
О пропаже 33-летней Тартановой 9 декабря сообщили СМИ. Последний раз ее видели две недели назад рядом с домом. При этом знакомый модели отмечал, что она на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.
Девушка была найдена в реанимации одной из столичных больниц. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга.
По данным журналистов, за двое суток до пропажи девушка поругалась со своим партнером и съехала от него. Утверждалось, что ее избил именно он.
