Уголовное дело возбуждено после избиения модели Тартановой в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено по факту избиения модели Анжелики Тартановой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"Установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный нанес пострадавшей, проживающей на Университетском проспекте, телесные повреждения, после чего злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.

О пропаже 33-летней Тартановой 9 декабря сообщили СМИ. Последний раз ее видели две недели назад рядом с домом. При этом знакомый модели отмечал, что она на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.

Девушка была найдена в реанимации одной из столичных больниц. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга.

По данным журналистов, за двое суток до пропажи девушка поругалась со своим партнером и съехала от него. Утверждалось, что ее избил именно он.