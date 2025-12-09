"Известия": модель Анжелика Тартанова пропала в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

33-летняя модель Анжелика Тартанова пропала в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Об исчезновении девушки сообщили ее сестры, которые указали, что модель всегда была на связи, так как "не выпускала телефон из рук". Знакомый Тартановой добавил, что та на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире. При этом ее личные вещи, в том числе ключи, остались на месте.

В последний раз модель видели две недели назад рядом с домом, где она живет. Тогда она была вместе с мужчиной сильно старше нее. Родственники Тартановой не смогли ничего рассказать про личную жизнь девушки, однако предположили, что неизвестный мог что-то сделать с ней. В связи с этим близкие пропавшей решили подать заявление в полицию.

Ранее москвичка Дарья Лучкина пропала вместе с 10-летним сыном. Родные женщины рассказывали, что 32-летняя россиянка сообщила о поездке на корпоратив. Когда у нее спросили, зачем брать с собой ребенка, та ответила, что другие сотрудники тоже приедут с детьми.

Однако выяснилось, что никакого мероприятия не было. Оказалось, что Лучкина с сыном улетели в Стамбул, после чего связь с ними пропала. В квартире, где они жили, остались вещи, новый планшет и их телефоны. Волонтеры сообщали, что в Турции россиянку с ребенком встретил некий человек на автомобиле.

Спустя время женщину и мальчика задержали при попытке пересечь границу с Сирией по просроченным паспортам. После этого их привезли в депортационный центр в Адане. Дипломаты планируют оформить для них свидетельство, необходимое для прибытия в Россию.