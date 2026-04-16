Новости

Новости

16 апреля, 17:45

Шойгу напомнил Финляндии и Прибалтике о праве РФ на самооборону в связи с атаками БПЛА

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил Финляндию и страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону. Об этом он сообщил, говоря об ударах украинских беспилотников, которые осуществляются через эти государства.

"В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что такие инциденты могут происходить только в двух случаях: либо системы ПВО Запада неэффективны, либо эти страны сами предоставляют Киеву свое воздушное пространство, тем самым проявляя открытую агрессию против России.

В связи с этим он напомнил о 51-й статье Устава ООН, согласно которой страна имеет право защищаться в случае вооруженного нападения.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в том, что они приняли участие в атаках на Россию, так как позволили пролететь украинским беспилотникам. Он уточнил, что свое воздушное пространство предоставили Финляндия и страны Прибалтики, из-за чего были атакованы российские порты на Балтике.

При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявляла, что у страны возникли проблемы из-за украинских дронов над ее территорией. Она добавила, что после обнаружения БПЛА в Прибалтике их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

Читайте также


политика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

