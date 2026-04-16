Шойгу напомнил Финляндии и Прибалтике о праве РФ на самооборону в связи с атаками БПЛА

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил Финляндию и страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону. Об этом он сообщил, говоря об ударах украинских беспилотников, которые осуществляются через эти государства.

"В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре", – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что такие инциденты могут происходить только в двух случаях: либо системы ПВО Запада неэффективны, либо эти страны сами предоставляют Киеву свое воздушное пространство, тем самым проявляя открытую агрессию против России.

В связи с этим он напомнил о 51-й статье Устава ООН, согласно которой страна имеет право защищаться в случае вооруженного нападения.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в том, что они приняли участие в атаках на Россию, так как позволили пролететь украинским беспилотникам. Он уточнил, что свое воздушное пространство предоставили Финляндия и страны Прибалтики, из-за чего были атакованы российские порты на Балтике.

При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявляла, что у страны возникли проблемы из-за украинских дронов над ее территорией. Она добавила, что после обнаружения БПЛА в Прибалтике их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

