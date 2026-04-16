Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 20:37

Мэр Москвы

Собянин поздравил участников ММКФ с открытием кинофестиваля

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сергей Собянин поздравил участников 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с открытием. Телеграмму мэра столицы зачитал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

"За минувшие десятилетия легендарный кинофестиваль завоевал сердца москвичей и по праву стал визитной карточкой культурной жизни столицы", – говорится в поздравлении.

По словам Собянина, Москва является отличной площадкой для ярких дебютов и премьер, а также для живого творческого общения и диалога культуры. Мэр подчеркнул, что в эпоху глобальных вызовов такие проекты служат надежным мостом, который укрепляет связи между странами и народом.

Собянин выразил уверенность, что нынешний фестиваль откроет новые талантливые имена и подарит москвичам незабываемые впечатления. Также мероприятие позволит гостям столицы ближе узнать город как один из центров мирового киноискусства.

Он пожелал членам жюри мудрых решений, участникам – заслуженного признания, а зрителям – волшебства, ради которого все любят кино.

"Объединяя кинематографистов из разных уголков мира, Московский кинофестиваль остается верен идеалам гуманизма, добра и правды", – заключил мэр.

Открытие ММКФ состоялось в театре "Россия" вечером 16 апреля. В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Президент отметил, что фестиваль на протяжении своей долгой истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и многих зарубежных государств.

В этом году на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Кореи и других стран. Россию представят фильмы "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого стал Павел Иванов.

Читайте также


мэр Москвыкультуракиногород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика