Собянин поздравил участников ММКФ с открытием кинофестиваля

Сергей Собянин поздравил участников 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с открытием. Телеграмму мэра столицы зачитал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

"За минувшие десятилетия легендарный кинофестиваль завоевал сердца москвичей и по праву стал визитной карточкой культурной жизни столицы", – говорится в поздравлении.

По словам Собянина, Москва является отличной площадкой для ярких дебютов и премьер, а также для живого творческого общения и диалога культуры. Мэр подчеркнул, что в эпоху глобальных вызовов такие проекты служат надежным мостом, который укрепляет связи между странами и народом.

Собянин выразил уверенность, что нынешний фестиваль откроет новые талантливые имена и подарит москвичам незабываемые впечатления. Также мероприятие позволит гостям столицы ближе узнать город как один из центров мирового киноискусства.

Он пожелал членам жюри мудрых решений, участникам – заслуженного признания, а зрителям – волшебства, ради которого все любят кино.

"Объединяя кинематографистов из разных уголков мира, Московский кинофестиваль остается верен идеалам гуманизма, добра и правды", – заключил мэр.

Открытие ММКФ состоялось в театре "Россия" вечером 16 апреля. В начале церемонии министр культуры РФ Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина. Президент отметил, что фестиваль на протяжении своей долгой истории "радушно встречает талантливых представителей кинематографического сообщества" из России и многих зарубежных государств.

В этом году на главный приз кинофестиваля, "Золотого Святого Георгия", претендуют 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Кореи и других стран. Россию представят фильмы "Выготский" режиссера Антона Бильжо и "Отец", режиссером которого стал Павел Иванов.