Вручение "Золотой маски" пройдет в июне 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет в июне 2026 года в Омске, заявили РИА Новости организаторы.

В настоящее время эксперты просматривают спектакли, выдвинутые на соискание премии. Работы, которые станут номинантами "Золотой маски", можно будет увидеть на фестивале в Москве.

Директор премии Марина Самусева уточнила, что для проведения конкурсного цикла рассматривались и другие регионы России – Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан и Екатеринбург.

Ранее в столичном театре "Маска" прошла церемония вручения кинематографической премии "Ника". Главный приз в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина. Награду за лучшую мужскую роль разделили Евгений Цыганов и Юра Борисов, а лучшей актрисой признана Юлия Снигирь.