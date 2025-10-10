10 октября, 14:25Культура
Вручение "Золотой маски" пройдет в июне 2026 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Церемония вручения театральной премии "Золотая маска" пройдет в июне 2026 года в Омске, заявили РИА Новости организаторы.
В настоящее время эксперты просматривают спектакли, выдвинутые на соискание премии. Работы, которые станут номинантами "Золотой маски", можно будет увидеть на фестивале в Москве.
Директор премии Марина Самусева уточнила, что для проведения конкурсного цикла рассматривались и другие регионы России – Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан и Екатеринбург.
Ранее в столичном театре "Маска" прошла церемония вручения кинематографической премии "Ника". Главный приз в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина. Награду за лучшую мужскую роль разделили Евгений Цыганов и Юра Борисов, а лучшей актрисой признана Юлия Снигирь.