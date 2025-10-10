Пес Инди из "Глазами пса" призвал "Оскар" рассматривать кандидатуры животных-актеров

Фото: кадр из фильма "Глазами пса"; режиссер – Бен Леонберг; производство – Independent Film Company

Пес Инди, исполнивший главную роль в хорроре "Глазами пса", подписал письмо Академии кинематографических искусств и наук с призывом включать в число номинантов на "Оскар" животных-актеров, передает Variety.

Письмо было опубликовано американской кинокомпанией IFC. В тексте Инди отметил, что его роль в хорроре критики встретили с восторгом, однако признали его "несоответствующим" требованиям для категории "Лучший актер".

"Эта новость ощущается так, будто кто-то резко дернул меня за поводок – видимо, я для вас недостаточно хороший мальчик", – указано в письме.

В обращении также перечислены культовые фильмы, в которых важные роли сыграли животные, – "Белый клык", "Освободите Вилли", "Бэйб: Четвероногий малыш", "Птицы" и "Боевой конь". По словам авторов письма, актеры-животные несли на себе эмоциональные арки или даже целые франшизы.

Письмо подписано отпечатком лапы Инди.

Сюжет фильма "Глазами пса" разворачивается вокруг Тодда, который после смерти дедушки переезжает в его старый загородный дом вместе с псом. В здании, по слухам, водятся приведения, но Тодд не обращает на них внимания. Однако потусторонних существ видит Инди, который решает защитить человека, несмотря на опасность.

Ранее стало известно, что актеру Тому Крузу вручат почетную премию "Оскар" за вклад в кинематограф. Торжественная церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 16 ноября. Вместе с Крузом награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Премии имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности удостоилась певица и актриса Долли Партон.

