Актер Том Круз удостоился почетной премии "Оскар"

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Актеру Тому Крузу вручат почетную премию "Оскар" за вклад в кинематограф, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств и наук.

В учреждении назвали Круза одним из самых признанных, кассовых и преданных своему делу актеров. Он является сторонником театрального искусства и самостоятельно выполняет трюки на съемках фильмов. Также в академии оценили его вклад в работу американской киноиндустрии США во время пандемии коронавируса.

В заявлении отмечается, что Круз несколько раз был номинирован на премию "Оскар", в том числе за фильмы "Джерри Магуайер" и "Магнолия". Кроме того, на награду была выдвинута лента "Топ Ган: Мэверик", в которой он принял участие в качестве продюсера.

Торжественная церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 16 ноября. Вместе с Крузом награды получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Премии имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности удостоилась певица и актриса Долли Партон.

Ранее Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса после трюка в последней части серии фильмов "Миссия невыполнима". В заявлении справочника отмечается, что актер совершил 16 прыжков с пропитанным зажигательной смесью парашютом.

