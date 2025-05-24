Фильм "Простая случайность" получил "Золотую пальмовую ветвь"

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Лучшим полнометражным фильмом основного конкурса 78-го Каннского кинофестиваля стала драма иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность".

Он получил главную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь". Ее торжественно вручили на церемонии закрытия киносмотра, которая транслировалась на телеканале France 2.

Между тем сообщалось, что "Золотую пальмовую ветвь" получит американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро. По словам организаторов, он стал легендой кинематографа с его внутренне сосредоточенным стилем, который проявляется как в мягкости улыбки, так и в твердости взгляда.

Ранее американский актер Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист". Эта награда ему вручается во второй раз. Первую он получил в 2003 году за роль в фильме "Пианист".

"Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Майки Мэдисон за роль в драме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.

